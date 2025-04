Glaskupan su Netflix | Il Tuo Prossimo Thriller Psicologico Scandinavo da Non Perdere

Leggi su Mistermovie.it

Sei pronto per una nuova dose di suspense targata? Preparati, perché sta arrivando “– La cupola di vetro”, unche ti terrà incollato allo schermo. Nata dalla penna geniale di Camilla Läckberg, maestra del giallo, questa serie TV scava nei meandri della memoria, del trauma e dei segreti nascosti in una piccola comunità svedese. Un Passato Oscuro Riemerge: La Trama AvvincenteLa storia ti porta nel mondo di Lejla (interpretata da Léonie Vincent), una criminologa di successo che decide di tornare nel suo villaggio d'origine. Ma non è un ritorno sereno: il passato bussa alla porta quando una bambina scompare in circostanze che ricordano sinistramente il rapimento subito dalla stessa Lejla anni prima, in una misteriosa “glaskupa”. Dovrai seguire Lejla mentre affronta i fantasmi della sua infanzia e i segreti che la comunità custodisce gelosamente, con l'aiuto (o forse no?) di Valter, un poliziotto in pensione che è stato per lei una figura paterna.