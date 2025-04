Nuovo liceo Trebbiani | aggiudicato il contratto

Nuovo liceo psico-pedagogico 'Trebbiani', che sorgerà in via Marche, in zona Pennile di Sotto. È stata infatti sottoscritta in Provincia l'aggiudicazione del contratto di appalto tra l'amministrazione provinciale e la ditta incaricata Saitec Company. Entro maggio inizieranno le attività di cantiere per la costruzione del plesso. Il cospicuo intervento, di importo complessivo di 9,5 milioni di euro, si inquadra nell'ambito del 'Programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 e successivi', finanziato dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche. "L'avvio a breve dei lavori costituisce un traguardo fondamentale per la comunità picena che avrà a disposizione un plesso scolastico d'avanguardia con i più alti standard di sicurezza, efficienza energetica e qualità degli spazi didattici e collettivi – evidenzia con soddisfazione il presidente della Provincia Sergio Loggi –.

