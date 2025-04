Incendio in un’abitazione ad Albano Laziale | morto un uomo gravemente intossicata sua figlia

Nube tossica dopo incendio alla Chimpex, scuole chiuse.

Incendio in abitazione: morto un uomo. Salvata la figlia.

Incendio a Roma: residenti bloccati in casa dal fumo. Evacuate 100 persone.

Incendio a Tor Bella Monaca, evacuate oltre 20 abitazioni: le fiamme partite da un motorino.

Incendio a Tor Bella Monaca, panico fra gli inquilini bloccati in casa per il fumo. La pista: scooter dato alle fiamme nell'androne.

Furgone in fiamme in galleria Telegrafo, caos in autostrada dopo Villafranca.