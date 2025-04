Lanazione.it - Lezione su Piero della Francesca di Patrizia Fazzi

Arezzo, 10 aprile 2025 – L’Università dell’Età libera, nell’ambito delle lezioni organizzate presso l’Unione dei Comuni Montani (Via San Giuseppe 32), venerdì 11 aprile ore 17.00, avrà come relatrice la Prof.ssa, aretina, poetessa e scrittrice, autrice di vari libri e raccolte di versi, tra cui una dedicata alle opere pierne, dal titolo “La conchiglia dell’essere” (2009). Il libro, tradotto in inglese con il titolo “The Shell of Being”, ha ricevuto vari riconoscimenti e successo di pubblico ed è stato presentato a Firenze, Roma, Milano, Parma, San Marino, Principato di Monaco. Il tema trattato sarà “Nascita e rinascita in” e farà riferimento a varie opere del genio biturgense, con proiezione di immagini e lettura di alcune poesie, offrendo una chiave di lettura originale e coinvolgente del complesso mondo pittorico e spirituale di