Napoli emergenza infinita Squalificati Di Lorenzo e Anguissa vanno recuperati Buongiorno e Spinazzola

DiRepubblica, con Marco Azzi, fa il punto sulla pressoché perenne.Ma ad allarmare ilc’è soprattutto l’, compagna di viaggio quasi inseparabile della squadra da metà gennaio in poi. Conte non ci dorme letteralmente da mesi e alle lunghe notti insonni ha fatto suo malgrado l’abitudine, visto che i problemi sono tanti e il tecnico leccese sfrutta ogni minuto a sua disposizione per affrontarli e risolverli. Adesso è il turno delle squalifiche, con gli stop contemporanei di Diper la sfida contro l’Empoli. Finora gli azzurri erano l’unica squadra del campionato di Serie A con la fedina immacolata e i provvedimenti del giudice sportivo sono di conseguenza un ostacolo inedito.