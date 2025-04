NBA quante emozioni a Dallas | Doncic in lacrime per il tributo poi i 45 punti per la vittoria Lakers

Leggi su Sportface.it

Quello andato in scena nella notte aè stato uno dei momenti più attesi in questa fase finale della regular season di NBA 2024/2025. Protagonista assoluto Luka, che ha fatto ritorno all’American Airlines Center per sfidare la sua ex squadra. Una serata piena di, iniziata con il toccante e dovutoallo sloveno da parte dei Mavericks, con i quali il classe ’99 ha passato sei stagione e mezza con l’apice raggiunto lo scorso anno vincendo le Finals di Western Conference, prima di cedere per 4-1 nella serie contro i Boston Celtics. Enon ha nascosto l’emozione, guardando inil video dedicatogli dai Mavs e raccogliendo, ricambiando, l’affetto dei 20mila spettatori presenti.E poi, c’è stato il campo. Con la palla tra le mani,non trema e anzi pareggia il suo season high direalizzandone 45 e aggiungendo 8 rimbalzi e 6 assist.