Geas Sesto San Giovanni eliminato dai playoff | addio di Jazmon Gwathmey

Geas Sesto San Giovanni, eliminato al primo turno dei playoff di Serie A1 femminile con un secco 2-0 da Campobasso. È stata una stagione complicata da mille infortuni quella delle sestesi che hanno chiuso al Sesto posto la regular season e non sono minimamente riuscite a scalfire il vantaggio delle molisane nella serie dei playoff. La nota positiva è stato il cammino europeo di un Geas ritornato a giocare le coppe, riuscendo a passare anche il primo girone dell'Eurocup. Ma il doppio impegno ha pesato sul rendimento delle giocatrici a disposizione di coach Cinzia Zanotti. È stata anche l'ultima stagione di Jazmon Gwathmey, che ha annunciato il suo ritiro dal basket giocato a soli 32 anni dopo 5 stagioni passate al Geas. Nell'ultima sfida al PalaAllende è stata giustamente celebrata essendo una delle giocatrici più di talento passata in rossonero negli ultimi anni: "Avrei voluto anche continuare e sono triste per questo, ma ho dovuto ascoltare il mio fisico.

