Paura per l’ex calciatore italiano: ricoverato d’urgenza per infarto (Di sabato 19 ottobre 2024) Momenti di grande apprensione per Francesco Flachi, l’ex attaccante della Sampdoria, colpito da un infarto improvviso giovedì sera mentre si trovava ad allenare la sua squadra di Promozione, il Psm Rapallo. Mentre dirigeva la sessione di allenamento, Flachi ha avvertito un malore e si è accasciato a terra, scatenando il panico tra i presenti. Grazie alla tempestività dei soccorsi, l’ex calciatore è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Lavagna, dove è stato sottoposto a un intervento d’urgenza per applicare uno stent che gli ha salvato la vita. Leggi anche: Paura per Zdenek Zeman, portato in ospedale per un malore Francesco Flachi colpito da infarto L’operazione è stata eseguita con successo, e poche ore dopo, Flachi ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi e amici con un messaggio rassicurante sui social media: “Grazie a tutti per i tanti messaggi. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Momenti di grande apprensione per Francesco Flachi,attaccante della Sampdoria, colpito da unimprovviso giovedì sera mentre si trovava ad allenare la sua squadra di Promozione, il Psm Rapallo. Mentre dirigeva la sessione di allenamento, Flachi ha avvertito un malore e si è accasciato a terra, scatenando il panico tra i presenti. Grazie alla tempestività dei soccorsi,è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Lavagna, dove è stato sottoposto a un interventoper applicare uno stent che gli ha salvato la vita. Leggi anche:per Zdenek Zeman, portato in ospedale per un malore Francesco Flachi colpito daL’operazione è stata eseguita con successo, e poche ore dopo, Flachi ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi e amici con un messaggio rassicurante sui social media: “Grazie a tutti per i tanti messaggi.

Francesco Flachi, che ha legato il suo nome soprattutto alla Sampdoria, dove ha giocato per oltre dieci anni e di cui è stato capitano, è stato un attaccante di grande talento.

Il messaggio rassicurante di Flachi Poche ore dopo l'operazione, Flachi ha voluto rassicurare i suoi sostenitori tramite un messaggio condiviso sui social. Il futuro di Flachi dopo l'infarto Ora, l'ex campione inizierà un percorso di riabilitazione.

Per salvargli la vita è stato necessario l'inserimento di uno stent coronarico.