Omicidio nel quartiere Ponticelli a Napoli: ucciso un 43enne a colpi di pistola, ipotesi agguato della Camorra (Di sabato 19 ottobre 2024) Un 43enne è stato ucciso a colpi di pistola a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. Sull'Omicidio indagano i carabinieri Notizie.virgilio.it - Omicidio nel quartiere Ponticelli a Napoli: ucciso un 43enne a colpi di pistola, ipotesi agguato della Camorra Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Unè statodinella zona orientale di. Sull'indagano i carabinieri

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perquisizioni a tappeto nel quartiere di Ponticelli dei Carabinieri - In un alimentari i carabinieri della compagnia Poggioreale, insieme a quelli del Nas, hanno riscontrato gravi carenze igienico sanitarie. Anche in questo caso, la corrente era sottratta illecitamente. L’impianto è stato sequestrato. Le sanzioni applicate superano i 30mila euro. In uno di questi, grazie alla collaborazione del NIL, sono stati trovati cinque lavoratori in nero sui 12 impiegati. (Primacampania.it)