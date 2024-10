Omicidio di Eros Di Ronza a Milano, cosa rischiano i gestori del bar? L'ipotesi sulla legittima difesa (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo l'aggressione mortale a Eros Di Ronza, sono accusati di Omicidio volontario i due gestori del bar di via Cermenate a Milano. Per loro la pena potrebbe partire dai 21 anni Notizie.virgilio.it - Omicidio di Eros Di Ronza a Milano, cosa rischiano i gestori del bar? L'ipotesi sulla legittima difesa Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo l'aggressione mortale aDi, sono accusati divolontario i duedeldi via Cermenate a. Per loro la pena potrebbe partire dai 21 anni

Omicidio Eros Di Ronza - chiesto il carcere per zio e nipote che hanno ucciso il ladro - Secondo il medico legale, il corpo della vittima presentava 36 ferite, inflitte con particolare violenza. Il documento descrive come Di Ronza sia stato attaccato prima alle spalle, quando era ancora dentro il locale, e poi finito con ulteriori colpi mentre giaceva a terra, già inerme. I due arrestati, che ieri si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, verranno interrogati nel ... (Thesocialpost.it)