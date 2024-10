Netanyahu dopo attacco con drone a casa sua: “Iran ha commesso grave errore” (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Gli agenti dell'Iran che oggi hanno cercato di assassinare me e mia moglie hanno commesso un grave errore", ma quanto accaduto "non scoraggerà me e lo Stato di Israele dal continuare la guerra di rinascita contro i nostri nemici per garantire la nostra sicurezza per generazioni". Lo afferma sul social X il primo Netanyahu dopo attacco con drone a casa sua: “Iran ha commesso grave errore” L'Identità. Lidentita.it - Netanyahu dopo attacco con drone a casa sua: “Iran ha commesso grave errore” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Gli agenti dell'che oggi hanno cercato di assassinare me e mia moglie hannoun", ma quanto accaduto "non scoraggerà me e lo Stato di Israele dal continuare la guerra di rinascita contro i nostri nemici per garantire la nostra sicurezza per generazioni". Lo afferma sul social X il primoconsua: “ha” L'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Netanyahu dopo attacco con drone a casa sua : “Iran ha commesso grave errore” - (Adnkronos) – "Gli agenti dell'Iran che oggi hanno cercato di assassinare me e mia moglie hanno commesso un grave errore", ma quanto accaduto "non scoraggerà me e lo Stato di Israele dal continuare la guerra di rinascita contro i nostri nemici per garantire la nostra sicurezza per generazioni". Lo afferma sul social X il primo […]. (Periodicodaily.com)

Medioriente : Netanyahu su attacco Cesarea - Iran ha commesso grave errore - È quanto scrive sui social il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dopo che questa mattina un drone lanciato dal Libano ha colpito la sua residenza a Cesarea. “Ciò non impedirà a me e allo Stato di Israele di continuare la guerra di rinascita contro i nostri nemici per garantire la nostra sicurezza per generazioni”, ha aggiunto. (Lapresse.it)

L’Iran lancia 180 missili su Israele : «È la vendetta per Nasrallah». Netanyahu : «Hanno commesso un grave errore» – I video - E infine le operazioni di terra iniziate nella serata di lunedì 30 settembre. Una misura di sicurezza che ritorna dopo aprile 2024, quando fu presa per tutelare gli statunitensi dal primo attacco iraniano. Per dirla con il premier Benjamin Netanyahu: «Una campagna contro l’asse del male dell’Iran». «L’Iran è ora in stato di guerra», ha dichiarato il ministero dell’Intelligence iraniano, ... (Open.online)