Napoli. Omicidio a Ponticelli oggi: la vittima è Massimo Lucca (Di sabato 19 ottobre 2024) Omicidio oggi a Ponticelli, rione Conocal, zona orientale di Napoli. Il sicario è entrato in azione all'angolo tra via Callas e via Carmen. Poco prima delle 17, in base alle prime indagini dei Carabinieri, Massimo Lucca, 43 anni, è stato ferito a morte. Massimo Lucca è stato trasportato subito al pronto soccorso del vicino ospedale "Villa Betania". Ma si sono rivelati vani i tentativi dei medici di salvargli la vita, è morto poco dopo l'arrivo nel nosocomio. Tutte le ipotesi al momento sono aperte, nulla è escluso.

