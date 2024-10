Motta ci faccia vedere una Juventus coraggiosa, che giochi per segnare più degli altri, senza calcoli, come a Lipsia (Di sabato 19 ottobre 2024) Alla viglia di Juventus-Lazio, Thiago Motta ha sintetizzato con queste parole la sua filosofia di gioco: `Voglio vedere la prestazione, perchè Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Alla viglia di-Lazio, Thiagoha sintetizzato con queste parole la sua filosofia di gioco: `Vogliola prestazione, perchè

Motta “Pronti per la Lazio - voglio vedere la prestazione” - La Lazio non mi ha sorpreso, perchè è una bella squadra, con grandi giocatori e un buon allenatore. Weah e Fagioli saranno a disposizione”. Credo che la squadra che gioca bene ha più probabilità di vincere, poi a volte non è cosi. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). Al rientro dalla sosta “ho visto bene i miei giocatori, hanno fatto un ottimo allenamento e saremo pronti ad affrontare al meglio la ... (Unlimitednews.it)

Motta "Pronti per la Lazio - voglio vedere la prestazione" - Il tecnico della Juventus ha parlato alla vigilia della sfida contro i biancocelesti TORINO - Contro la Lazio "voglio vedere la prestazione perchè è quella che alla fine porta al risultato. Non ho mai voluto vedere la prestazione solo per vedere bel gioco. Credo che la squadra che gioca bene ha più . (Ilgiornaleditalia.it)

Claudio Ranieri : «Juve - bravo Motta a trasmettere le proprie idee. Fa strano vedere la difficoltà di Douglas Luiz. Vlahovic non è Batistuta. Ho chiesto scusa a due giocatori del Napoli…» - Tutti i dettagli Da quest’anno Claudio Ranieri è fermo, anche se non esclude del tutto un ritorno al mestiere che ama. E da allenatore attento a quel che succede, ecco le sue parole a La Gazzetta dello […]. Le parole di Claudio Ranieri, ex allenatore, sull’inizio di stagione della Juventus di Thiago Motta in Serie A. (Calcionews24.com)