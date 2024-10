MotoGP, Jorge Martin firma una pole clamorosa nel GP d’Australia. Prima fila spagnola, Bagnaia insegue (Di sabato 19 ottobre 2024) Prova di forza straordinaria per Jorge Martin, che si prende la pole position del GP d’Australia grazie ad un giro semplicemente clamoroso. Il pilota spagnolo del team Ducati Pramac ha sfiorato anche il record della pista di Phillip Island, mancandolo per appena 50 centesimi, dopo che ha chiuso con il miglior crono di 1’27”296. Davvero un dominio assoluto per il leader della classifica mondiale, che lancia un chiaro segnale al diretto rivale Pecco Bagnaia. Il campione del mondo in carica ha faticato tanto a trovare il giro giusto, ma proprio all’ultimo tentativo disponibile è comunque riuscito a limitare i danni, concludendo in quinta posizione, ma con un ritardo di oltre un secondo da Martin (+1.182). Sarà una Prima fila tutta spagnola, visto che alle spalle di Martin ci sono Marc Marquez (Ducati), che aveva dominato le libere in precedenza, ed un ottimo Maverick Vinales (Aprilia). Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin firma una pole clamorosa nel GP d’Australia. Prima fila spagnola, Bagnaia insegue Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Prova di forza straordinaria per, che si prende laposition del GPgrazie ad un giro semplicemente clamoroso. Il pilota spagnolo del team Ducati Pramac ha sfiorato anche il record della pista di Phillip Island, mancandolo per appena 50 centesimi, dopo che ha chiuso con il miglior crono di 1’27”296. Davvero un dominio assoluto per il leader della classifica mondiale, che lancia un chiaro segnale al diretto rivale Pecco. Il campione del mondo in carica ha faticato tanto a trovare il giro giusto, ma proprio all’ultimo tentativo disponibile è comunque riuscito a limitare i danni, concludendo in quinta posizione, ma con un ritardo di oltre un secondo da(+1.182). Sarà unatutta, visto che alle spalle dici sono Marc Marquez (Ducati), che aveva dominato le libere in precedenza, ed un ottimo Maverick Vinales (Aprilia).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGp in Australia - lepri e oche invadono la pista di Phillip Island : grande paura per Jorge Martin – Video - com/BYoF6EMTJv — MotoGP™???? (@MotoGP) October 18, 2024 Il tifoso che beve dalla scarpa Fuori dalla pista, le telecamere inquadrano il protagonista indiscusso degli spalti. Oggi lepri e oche, ma nel 2014 un gabbiano in volo era finito nella presa d’aria della moto di Jorge Lorenzo, restando incastrato nella catena. (Ilfattoquotidiano.it)

MotoGP - Jorge Martin : “Sessione difficile. Io e Bagnaia siamo pari - domani faremo uno step” - È vero che abbiamo perso un po’ di tempo per capire, ma penso che abbiamo le idee chiare per domani“, racconta Martinator. È importante essere al 100% e provare a fare il massimo, poi ci sono delle cose che non puoi controllare. È vero che secondo me Marc sarà sempre lì davanti, ma domani Pecco ed io con la GP24 faremo sicuramente un piccolo step“. (Oasport.it)

MotoGP - Jorge Martin : “Weekend complicato per asfalto nuovo e meteo. Voglio il primo successo a Phillip Island” - . Senza dimenticare, inoltre, l’incognita dell’asfalto nuovo. J0rge Martin si è presentato carico e determinato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. (Oasport.it)