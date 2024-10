Oasport.it - MotoGP, Franco Morbidelli: “Sprint piena di bagarre, sorpassi ed eventi al limite. Feeling non ottimale”

Oasport.it

(Di sabato 19 ottobre 2024)si è reso protagonista di un sabato senza infamia e senza lode a Phillip Island, firmando il settimo tempo in qualifica e terminando in sesta posizione ladel Gran Premio d’Australia 2024, valevole come quartultimo capitolo stagionale del Mondiale. Il romano del team Pramac ha approfittato anche delle tante cadute altrui per migliorare il suo risultato finale nella gara breve. “È stata la solitadiedal. Per quanto mi riguarda sono abbastanza soddisfatto della sesta posizione, ma ilnon era come ce lo aspettavamo. Ho fatto un po’ di fatica con il grip al posteriore, cercheremo di migliorare per domani“, dichiara l’italo-brasiliano ai microfoni di Sky Sport dopo la. Sulla sua rimonta dopo essersi sbarazzato della KTM di Binder a inizio gara: “Sono tornato su, ho fatto qualche 1:28.4/1:28.