.com - Mostra “Michelangelo e il Potere” al Palazzo Vecchio di Firenze

Leggi tutta la notizia su .com

(Di sabato 19 ottobre 2024) Dal 18 ottobre 2024 al 26 gennaio 2025, il Museo diospiterà lae il,” curata da Cristina Acidini e Sergio Risaliti. L’evento, organizzato dal Comune diin collaborazione con la Fondazione Casa Buonarroti, esplora il rapporto traBuonarroti e ilpolitico e religioso. L’esposizione presenta oltre cinquanta opere tra sculture, disegni, lettere e calchi in gesso, con contributi da prestigiose istituzioni come le Gallerie degli Uffizi e il Museo Nazionale del Bargello. Tra le opere in, spicca il busto di Bruto, simbolo del contrasto politico trae i Medici. Il percorso espositivo offre uno sguardo approfondito sui rapporti dell’artista con i potenti della sua epoca.