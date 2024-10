Milan-Udinese 1-0 | la reazione di Mauro Suma alla vittoria dei rossoneri VIDEO

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ilcon il commento di, storica voce ufficiale diTv, a, incontro valido per l’ottava giornata di Serie A 2024/2025. La rivoluzione di Fonseca – che lascia in panchina sia Tomori che Abraham, oltre a Leao – inizialmente sembra essere vincente visto che a sbloccare la gara è Chukwueze al 13?.mezz’ora però ilresta in dieci per l’espulsione di Reijnders e nel finale di primo tempo rischia di subire il pareggio, ma il gol dei friulani viene annullato per fuorigioco. Nella ripresa isoffrono, sprecano, rischiano (intervento di Pavlovic in area, arbitro e Var lasciano correre) perdono per infortunio Abraham (si fa malespappena 5? dopo il suo ingresso) mafine sembrano riuscire a difendere l’1-0.