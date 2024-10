Max Verstappen torna velocissimo, partirà in pole nella Sprint Race del GP Austin: Leclerc terzo (Di sabato 19 ottobre 2024) pole di Verstappen, che beffa Russell nella Sprint Shootout del Gran Premio degli Stati Uniti. terzo posto per Leclerc, quinto Sainz. Fanpage.it - Max Verstappen torna velocissimo, partirà in pole nella Sprint Race del GP Austin: Leclerc terzo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024)di, che beffa RussellShootout del Gran Premio degli Stati Uniti.posto per, quinto Sainz.

F1 - Christian Horner : “Verstappen è nella direzione giusta. Perez in una situazione frustrante” - “Sergio ha avuto un piccolo momento all’ultima chicane. Un risultato importante controbilanciato però dall’ennesima performance negativa di Sergio Perez, il quale ha mancato la Q3 accontentandosi di una decisamente complicata tredicesima posizione, prosecuzione di un periodo definito dal diretto interessato come vero “incubo”. (Oasport.it)

F1 GP Singapore - Horner : “Ottima prestazione di Verstappen - stiamo andando nella direzione giusta” - Sarà una gara dura, c’è tanta umidità“. Un peccato, perché il giro prima della bandiera rossa era ancora meglio. La cosa più importante è che domani il nostro rivale è di fianco a noi. “Penso che stiamo andando nella giusta direzione. The post F1 GP Singapore, Horner: “Ottima prestazione di Verstappen, stiamo andando nella direzione giusta” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

F1 - Lando Norris e Charles Leclerc fanno il vuoto nella FP2 a Singapore. Verstappen nelle retrovie - 761 8 Sergio Perez Red Bull Racing +0. 747) non così in palla. 727. Problemi con il bilanciamento di frenata per il madrileno. 294 dal vertice. 632 20 Valtteri Bottas Kick Sauber +2. 751 7 George Russell Mercedes +0. 066 14 Lance StrollAston Martin +1. 727 2 Charles Leclerc Ferrari +0. L’unico in grado di tenere il ritmo, quantomeno con poca benzina nel serbatoio, è stato Charles Leclerc. (Oasport.it)