Manovra, dalle detrazioni alle pensioni: chi ci perde di più (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Governo ha approvato una prima bozza della Manovra finanziaria, che deve ora passare dall’esame del Parlamento. La legge cambierà molto, ma difficilmente saranno toccate le voci che generano parte del denaro che l’esecutivo vorrebbe utilizzare per altre riforme. Il contributo delle banche e i tagli lineari ai ministeri, ma anche due altre norme che impattano direttamente sui cittadini. La Legge di Bilancio prevede infatti anche un riordino delle detrazioni fiscali, che ridurrà la spesa di 1 miliardo di euro, e un taglio alla perequazione delle pensioni dovuta all’inflazione. Misure che toglieranno ai cittadini parte del denaro che questi avrebbero potuto aspettarsi a partire dal 2025. Qual è l’identikit della persona che ci perderà di più? detrazioni e pensioni: le norme nella prima bozza del Governo Il Governo ha deciso di riordinare le detrazioni fiscali. Quifinanza.it - Manovra, dalle detrazioni alle pensioni: chi ci perde di più Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Governo ha approvato una prima bozza dellafinanziaria, che deve ora passare dall’esame del Parlamento. La legge cambierà molto, ma difficilmente saranno toccate le voci che generano parte del denaro che l’esecutivo vorrebbe utilizzare per altre riforme. Il contributo delle banche e i tagli lineari ai ministeri, ma anche due altre norme che impattano direttamente sui cittadini. La Legge di Bilancio prevede infatti anche un riordino dellefiscali, che ridurrà la spesa di 1 miliardo di euro, e un taglio alla perequazione delledovuta all’inflazione. Misure che toglieranno ai cittadini parte del denaro che questi avrebbero potuto aspettarsi a partire dal 2025. Qual è l’identikit della persona che cirà di più?: le norme nella prima bozza del Governo Il Governo ha deciso di riordinare lefiscali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scontro sulla Manovra - governo attaccato dalle opposizioni - La politica italiana, si accende il dibattito sulla Manovra. Servizio di Augusto Cantelmi The post Scontro sulla Manovra, governo attaccato dalle opposizioni first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Soldi dalle banche nella manovra 2025 : anticipi o tasse extra? - I ‘sacrifici’ delle banche Giorgetti ha parlato di sacrifici in particolare per le banche. . Sui contributi all'economia che il governo ha chiesto alle banche si è espresso anche il vicepremier Antonio Tajani. The Euro Currency Banknotes In A Currency Counting Machine. "Al collega Fratoianni, che parlava di banche ed extraprofitti, dico che vedremo con la legge di bilancio. (Quotidiano.net)

Manovra 2025 - dalle pensioni all’Irpef : tutte le novità - Per quanto riguarda gli istituti di credito “interveniamo sulle Dta, che danno la possibilità di deduzione nel tempo, e sospendiamo la deduzione per il 2025 e 2026”, spiega Leo. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, annuncia un’altra conferenza stampa ad hoc sulla manovra cui parteciperà anche la premier Giorgia Meloni – lunedì, quando la legge di Bilancio sarà inviata alle Camere – ma ... (Lapresse.it)