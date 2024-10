Maltempo Italia, tromba d’aria, l’appello del sindaco: “Non uscite di casa” (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Maltempo ha colpito con violenza la Sicilia sudorientale, in particolare Portopalo di Capo Passero, il punto più meridionale dell’isola, situato nella provincia di Siracusa. Una tromba d’aria si è abbattuta sul borgo marinaro, causando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. La sindaca, Rachele Rocca, ha lanciato un accorato appello alla comunità invitando tutti a restare in casa. “Dalle prime ore del mattino stiamo monitorando e intervenendo di fronte all’ondata di Maltempo che ha colpito il nostro paese. uscite solo in caso di stretta necessità”. Al lavoro sul territorio, oltre alle forze dell’ordine, ci sono i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilha colpito con violenza la Sicilia sudorientale, in particolare Portopalo di Capo Passero, il punto più meridionale dell’isola, situato nella provincia di Siracusa. Unasi è abbattuta sul borgo marinaro, causando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. La sindaca, Rachele Rocca, ha lanciato un accorato appello alla comunità invitando tutti a restare in. “Dalle prime ore del mattino stiamo monitorando e intervenendo di fronte all’ondata diche ha colpito il nostro paese.solo in caso di stretta necessità”. Al lavoro sul territorio, oltre alle forze dell’ordine, ci sono i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile.

