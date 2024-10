Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: parte la Sprint Race, occasione d’oro per Martin

(Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.00 Giro di ricognizione. 5.58in classifica ha 10 punti di vantaggio su Bagnaia. Lo spagnoloprimo, l’italiano quinto. Pecco deve limitare i danni tra oggi e domani. 5.57 Il cielo è nuvoloso. Seppur minimo, c’è anche il rischio pioggia. 5.56 Quasi tutti i piloti hanno scelto gomma hard all’anteriore e soft al posteriore. Bezzecchi, Zarco e Savadori hanno optato per una media al posteriore. Per Mir e Rins una media all’anteriore. 05.55 Rimane tutto da decifrare il momento di Pecco Bagnaia. il due-volte campione del mondo è reduce da una qualifica nella quale ha preso una sonora scoppola dae dovrà reagire. Per il momento la sua GP24 non lo ha ancora assecondato al 100% a Phillip Island. Sarà unain difesa o all’attacco? 05.