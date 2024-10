Formiche.net - Le promesse di Erdogan a Scholz per avere gli Eurofighter

(Di sabato 19 ottobre 2024) Non c’è soltanto la situazione in Medio Oriente e il dossier migranti al centro della visita del cancelliere Olafa Istanbul: Recep Tayyipha messo sul tavolo la questione degli aerei da guerrache la Turchia vorrebbe acquistare (dopo gli F16 Usa). Un tema delicato, dal momento che si intreccia con le ambizioni smisurate di Ankara nella macro regione in cui opera e con la doppia contingenza delle guerre a Gaza e Kyiv, ambiti dovevuole recitare un ruolo non secondario, senza dimenticare il convitato di pietra: il gas nel Mediterraneo orientale. Offerte e richieste Il cancelliere tedesco è alla fine del suo mandato, per cui difficilmente potrà faredi lungo periodo adal momento che in Germania si dovrebbe votare il prossimo anno e tutti i sondaggi danno in vantaggio il popolare Friedrich Merz.