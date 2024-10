Ilrestodelcarlino.it - Le divagazioni tra natura e musica. Poi i segreti de ’La donna del lago’

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Al Museo Nazionale Rossini è In arrivo un ricco weekend culturale. Oggi alle 16.30, nella Sala degli Specchi prosegue il ciclo di conferenze "" organizzato con il Conservatorio G. Rossini. La seconda conferenza sarà "Il lauro verde":rinascimentali frapittura e, a cura del musicologo Riccardo Graciotti. Un tuffo nei secoli XV e XVI quandoe Pittura erano legate dall’idea di armonia universale, che riusciva a permeare le arti assumendo la forma di metafora sia nel linguaggio visivo e sonoro, in particolare nel madrigale. Ingresso libero. Domani alle 16, torna il ciclo "Capolavori in scena" l’appuntamento con le speciali visite guidate per andare alla scoperta dei capolavori del genio. In programma l’approfondimento su "Ladel lago" al debutto nel 1819 al Teatro San Carlo, opera rossiniana di successo.