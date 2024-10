Gaeta.it - Latteria Sociale Merano lancia i gusti autunnali della linea Meran latte fieno

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, un’azienda rinomata per la sua produzione di yogurt di alta qualità in Alto Adige, presenta una serie diirresistibili. Con ilcertificato, l’azienda si distingue per un’offerta culinaria che combina sapori tradizionali e un forte impegno verso la sostenibilità. Questa iniziativa non solo promuove il gusto, ma rappresenta anche un passo importante nell’ambitoproduzione alimentare consapevole e rispettosa dell’ambiente. I saporiPer il nuovo periodo autunnale,introduce icaramello, nocciola e caffè, progettati per un’esperienza di degustazione autentica e confortante.