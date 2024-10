Latina, incidente stradale a Santi Cosma e Damiano: 2 morti e un bimbo ferito (Di sabato 19 ottobre 2024) Grave incidente stradale in provincia di Latina. È accaduto questa mattina nel comune di Santi Cosma e Damiano, dove due uomini, rispettivamente di 52 e 81 anni, sono morti a seguito dell'impatto tra le rispettive automobili, che sono entrate in collisione frontalmente. Nell'incidente è rimasto ferito anche un bambino, passeggero a bordo di una delle due vetture. Tg24.sky.it - Latina, incidente stradale a Santi Cosma e Damiano: 2 morti e un bimbo ferito Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Gravein provincia di. È accaduto questa mattina nel comune di, dove due uomini, rispettivamente di 52 e 81 anni, sonoa seguito dell'impatto tra le rispettive automobili, che sono entrate in collisione frontalmente. Nell'è rimastoanche un bambino, passeggero a bordo di una delle due vetture.

Drammatico incidente stradale in provincia di Latina. Pesantissimo il bilancio : 2 morti - Gli agenti sono impegnati nei rilievi per comprendere le cause di questo tragico scontro e determinare se ci siano state negligenze o fattori esterni che abbiano contribuito alla tragedia. Bambino Ferito nell’Incidente Nel terribile incidente è rimasto ferito anche un bambino che viaggiava su uno dei veicoli. (Dayitalianews.com)

Incidente stradali mortali : in drammatico aumento negli ultimi cinque anni in provincia di Latina. Lo dicono i dati Istat - . Solo nella provincia di Roma sono morti 71 pedoni, la cifra più alta in Italia, mentre a Latina si registrano 10 ciclisti deceduti, un dato preoccupante. Il Lazio si conferma tra le regioni italiane più colpite dal fenomeno degli incidenti stradali, con un incremento significativo dei decessi rispetto al 2019, in particolare nelle province di Roma e Latina. (Dayitalianews.com)

Incidente stradale frontale tra due auto in provincia di Latina : un morto e un ferito grave - Nell’incidente stradale avvenuto a Santi Cosma e Damiano è morto un uomo di 66 anni: gravemente ferito l’altro autista, un 35enne ora in codice rosso. (Notizie.virgilio.it)