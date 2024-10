Ilgiorno.it - La voce della Ruggiero per le cure palliative

(Di sabato 19 ottobre 2024) Stasera alle 21 all’Auditorium di largo Gustav Mahler di Milano Antonella(nella foto) dedicherà la data milanese del suo Concerto Versatile al progetto Medicina dei Fragili, sostenuto e promosso dalla onlus Una Mano alla Vita, che da 38 anni si batte per migliorare la qualità dell’assistenza ai malati inguaribili e per la diffusione delle. L’inconfondibilecantante, già fondatrice del gruppo Matia Bazar, accompagnata da Roberto Olzer al pianoforte, Roberto Colombo al vocoder e synth basso, Ivan Ciccarelli alle percussioni, condurrà il pubblico in un viaggio tra i suoi brani, quelli più amati e quelli più recenti, proponendo in aggiunta omaggi ad autori italiani e stranieri in una rivisitazione inedita con sonorità etniche, nuovi arrangiamenti e interpretazioni.