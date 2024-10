Inter-news.it - La Juventus vince grazie a un autogol in vantaggio numerico. Ora l’Inter

(Di sabato 19 ottobre 2024) Laper 1-0 contro la Lazio nella sfida che precede il confronto diretto controin Serie A. I biancocelesti, che hanno giocato in 10 per 70 minuti a causa dell’espulsione di Alessio Romagnoli, sono stati beffati dall’di Mario Gila nel finale. LA PRESTAZIONE – Lanon inizia in maniera ottimale la sfida contro la Lazio dell’Allianz Stadium. Per i primi 20 minuti, infatti, i biancocelesti riescono ad avere il pallino del gioco, mostrando qualità e velocità nella gestione del pallone. Larisulta essere timida e attendista, non riuscendo a incidere in fase offensiva. Lo scenario muta completamente al 24? con l’espulsione di Alessio Romagnoli a causa di un fallo da ultimo uomo ai danni di un intraprendente Pierre Kalulu. Da quel momento, come prevedibile, sono i calciatori bianconeri a fare la partita.