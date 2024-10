Ilrestodelcarlino.it - La Fermana a caccia del bottino grosso

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tutto pronto per l’avvio di un trittico assolutamente probante per la, sin da domenica con la trasferta in casa del Notaresco. Rientrate, a quanto pare le problematiche relative agli infortunati di domenica scorsa: Bianchimano, Karkalis e anche Casucci sono tornati in gruppo e per domenica dovrebbero essere abili e arruolati. Probabilissimo vederli in campo dal primo minuto, considerando che nel corso della settimana ci potrebbe essere spazio per rifiatare anche alla luce dei tre impegni in sette giorni. Di sicuro torna disponibile Mavrommatis, assente con la Vigor per squalifica, ma ben sostituito da Granatelli: per lui un buon esordio in prima squadra. Dall’altra parte latrovera invece una squadra che non può perdere ulteriore terreno.