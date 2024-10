Kraven - Il cacciatore: rivelata la raccapricciante scena iniziale al Comic-Con di New York (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel panel di Sony, durante il Comic-Con di New York, è stato presentata la raccapricciante scena d'apertura di Kraven - Il cacciatore ed alcune immagini Durante il panel del Comic-Con di New York della Sony Pictures solo per i presenti sono stati proiettati i primi 8 minuti di Kraven - Il cacciatore. Il filmato non è stato rilasciato ufficialmente (ci aspettiamo un nuovo trailer all'inizio della prossima settimana), ma alcuni frammenti sono trapelati online insieme a un paio di nuove foto promozionali. La sequenza di apertura vede Kraven (Aaron Taylor-Johnson) perseguitare e uccidere diversi nemici in una prigione, e si dice che la violenza sia sorprendentemente macabra. È stata mostrata anche una seconda clip, con molteplici uccisioni molto brutali, tra cui l'assassinio tramite una trappola Movieplayer.it - Kraven - Il cacciatore: rivelata la raccapricciante scena iniziale al Comic-Con di New York Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel panel di Sony, durante il-Con di New, è stato presentata lad'apertura di- Iled alcune immagini Durante il panel del-Con di Newdella Sony Pictures solo per i presenti sono stati proiettati i primi 8 minuti di- Il. Il filmato non è stato rilasciato ufficialmente (ci aspettiamo un nuovo trailer all'inizio della prossima settimana), ma alcuni frammenti sono trapelati online insieme a un paio di nuove foto promozionali. La sequenza di apertura vede(Aaron Taylor-Johnson) perseguitare e uccidere diversi nemici in una prigione, e si dice che la violenza sia sorprendentemente macabra. È stata mostrata anche una seconda clip, con molteplici uccisioni molto brutali, tra cui l'assassinio tramite una trappola

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli – New York : Gabriele Salvatores e Victor Perez parlano degli effetti speciali a Lucca Comics & Games - I due artisti saranno ospiti dell'area Movie di Lucca Comics & Games 2024, curata da QMI, venerdì 1° novembre alle ore 15. Il regista premio Oscar Gabriele Salvatores e il Visual Effects Supervisor Victor Perez tornano a Lucca per svelare i retroscena degli effetti visivi di Napoli-New York, nuovo film di Salvatores. (Movieplayer.it)

Gli effetti visivi di Napoli – New York a Lucca Comics & Games - . Oltre a Gabriele Salvatores e Victor Perez, saranno presenti anche Stefano Germinal e Manuel De Pandis. Oltre a mostrare la realizzazione degli effetti, nel docufilm sono presenti interviste a Gabriele Salvatores, al produttore Arturo Paglia di Paco Cinematografica, Victor Perez, Rita Rabassini (scenografa) e ai singoli artisti VFX che hanno dato il loro contributo per la lavorazione ... (Nerdpool.it)

Il Signore degli Anelli : La Guerra dei Rohirrim - al comic-con di New York un grande ospite per l’evento - Per contribuire a far crescere l’entusiasmo per l’avventura animata, il film de Il Signore degli Anelli verrà presentato al New York Comic-Con di quest’anno. com/RmKk8mgvo1— Warner Bros. Il Signore degli Anelli: The Hunt For Gollum è un nuovo progetto che vedrà il ritorno di Andy Serkis nel ruolo di Gollum. (Nerdpool.it)