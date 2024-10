Inter-news.it - Kabasele segna, ma l’arbitro salva il Milan! Resta il dubbio sull’irregolarità

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ildopo due sconfitte consecutive vince soffrendo nel finale contro l’Udinese che trova il gol con. MaChiffi annulla tutto al VAR per presunta posizione di fuorigioco. La sfida di San Siro termina sul risultato di 1-0 per i rossoneri, tra le polemiche. DI MISURA – Ilha conquistato una vittoria sofferta per 1-0 contro l’Udinese in una gara valida per l’ottava giornata di Serie A, decisa da un gol di Samuel Chukwueze nel primo tempo. I rossoneri hanno però dovuto resistere con grande difficoltà dopo l’espulsione di Tijjani Reijnders al 29?, che ha costretto la squadra di Paulo Fonseca a giocare in inferiorità numerica per oltre un’ora. Ilè passato in vantaggio già al 13?, grazie a un’azione ben orchestrata da Christian Pulisic, che ha servito Chukwueze, il quale ha finalizzato con freddezza.