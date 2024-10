Israele drone di Hezbollah colpisce la casa privata di Netanyahu

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 19 ottobre 2024) È la residenzadel primo ministro israeliano Benjaminlacolpita dallibanese questa mattina a Cesarea, città sulla costa israeliana, circa 56 chilometri a Nord di Tel Aviv. Il velivolo non era stato intercettato dall’antiaerea israeliana come invece è accaduto per gli altri due, che secondo quanto riferito da Tel Aviv sono arrivati da Libano dopo essere stati lanciati dalle forze di. L’impatto con l’abitazione è avvenuto intorno alle 7 ora italiana, ovvero le 8 in. A riportarlo citando un portavoce del capo del governo è la testata statunitense Axios, la quale fa notare che è la prima volta in assoluto che viene colpito un obiettivo direttamente legato a. L’edificio ha subito danni, ma al suo interno non si trovavano né il premier né la moglie.