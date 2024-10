Infiltrazioni e secchi tra i libri. La biblioteca San Gerardo fa acqua (Di sabato 19 ottobre 2024) Entri in biblioteca San Gerardo, e la prima immagine che hai è quella di secchi posizionati a terra per raccogliere l’acqua quando piove forte. Non proprio ciò che ci si aspetterebbe di vedere oltre la soglia d’ingresso di una delle biblioteche più attive e frequentate dalla città, che ormai da anni è ricorrentemente vittima di Infiltrazioni. Ultimamente, data la notevole piovosità di ottobre, sono stati tanti i cittadini a segnalare il fatto, tra cui Gianni Romano, sindacalista Usb e presidente del Cral del Comune di Monza, che ha rilevato come sia "un problema che si verifica ogni qualvolta la pioggia sia sostenuta". Fortunatamente lo stillicidio d’acqua non va a colpire arredi o libri, ma esige comunque un intervento celere. Da qui la sollecitazione del sindacato Usb. "La situazione è diventata insostenibile - dichiara Vincenzo Repici, delegato Rsu di Usb Monza -. Ilgiorno.it - Infiltrazioni e secchi tra i libri. La biblioteca San Gerardo fa acqua Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Entri inSan, e la prima immagine che hai è quella diposizionati a terra per raccogliere l’quando piove forte. Non proprio ciò che ci si aspetterebbe di vedere oltre la soglia d’ingresso di una delle biblioteche più attive e frequentate dalla città, che ormai da anni è ricorrentemente vittima di. Ultimamente, data la notevole piovosità di ottobre, sono stati tanti i cittadini a segnalare il fatto, tra cui Gianni Romano, sindacalista Usb e presidente del Cral del Comune di Monza, che ha rilevato come sia "un problema che si verifica ogni qualvolta la pioggia sia sostenuta". Fortunatamente lo stillicidio d’non va a colpire arredi o, ma esige comunque un intervento celere. Da qui la sollecitazione del sindacato Usb. "La situazione è diventata insostenibile - dichiara Vincenzo Repici, delegato Rsu di Usb Monza -.

