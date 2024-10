Il Cittadella ci prova, ma la prima di Dal Canto è 0-0 contro il Cosenza in 10 (Di sabato 19 ottobre 2024) Non ne va dritta una e appuntamento con la vittoria casalinga ancora rimandato per il Cittadella. Alla prima di Dal Canto sulla panchina del Cittadella termina 0-0 contro il Cosenza, in inferiorità numerica per più di un tempo a causa del rosso di Venturi. Entrambe le squadre fanno un passettino Europa.today.it - Il Cittadella ci prova, ma la prima di Dal Canto è 0-0 contro il Cosenza in 10 Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Non ne va dritta una e appuntamento con la vittoria casalinga ancora rimandato per il. Alladi Dalsulla panchina deltermina 0-0il, in inferiorità numerica per più di un tempo a causa del rosso di Venturi. Entrambe le squadre fanno un passettino

Verso Cittadella-Cosenza : le 5 curiosità da sapere della prima di Dal Canto al Tombolato - La prima di Dal Canto sulla panchina del Cittadella, la squadra di Alvini chiamata a reagire dopo la conferma del -4 in classifica da parte della Corte Federale per i mancati pagamenti Irpef ed Inps di aprile e maggio 2024 e soprattutto un crocevia salvezza fondamentale per entrambe le squadre... (Padovaoggi.it)

Baby. La Primavera punisce il Cittadella. È il secondo hurrà di fila - A Riese Pio X, in provincia di Treviso, la formazione granata colleziona la seconda vittoria consecutiva, dando continuità al tris interno con l’AlbinoLeffe, al termine di una gara in altalena. Agostini. Cacciamani, Ferretti, Agnesini, Silipo, D’Angelo. I padroni di casa passano addirittura in vantaggio a metà della prima frazione con Ferronato, ma nella ripresa Tessitori fa 2-2 poco dopo il ... (Sport.quotidiano.net)

Colpo Frosinone a Cittadella - 1-2 e prima vittoria : Vivarini respira | CLASSIFICA - Colpo pesante quello dei ciociari in quel di Cittadella nella sfida che apre la settima giornata di Serie B. Dopo le prime 6 gare passate senza vittoria, il Frosinone ottiene i primi 3 punti della sua stagione 2024-2025. Nel finale un po’ di tribolazioni per il gol di Cassano che accorcia le distanze al 70? con Cassano. (Calcioweb.eu)