I 12 migranti tornati dall’Albania sotto shock Ma Salvini attacca | Se domani stuprano o uccidono paga il giudice?

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 19 ottobre 2024) Sono ore di scontro tra la maggioranza di centrodestra e la magistratura, finita nel mirino poiché ilcompetente sul caso dei 12trasportati in Albania non ha convalidato il trattenimento di questi ultimi nel Paese extra Ue. Matteo, fresco di udienza a Palermo per il caso Open Arms, in un’intervista al Tg1 ha dichiarato: «Qualora fossi condannato, il problema non sarebbe mio ma dell’Italia, perché dal giorno dopo scafisti e trafficanti saprebbero dove arrivare».