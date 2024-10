Secoloditalia.it - G7 a Napoli, Crosetto: “Una sfida per la libertà contro l’aggressione all’Ucraina e le tensioni in Medio Oriente”

(Di sabato 19 ottobre 2024) “Vorrei sottolineare ancora una volta la straordinaria importanza di essere qui oggi e di dimostrare il nostro impegno e determinazione nell’affrontare queste sfide urgenti e impegnative, come membri del G7 Difesa con la partecipazione della Nato. Le aggressioni brutali della Russia in Ucraina e la situazione alquanto critica nel, combinati con l’instabilità profonda che si trova nell’Africa Subsahariana e lesempre maggiori nell’Indo-Pacifico, mettono in luce un quadro di sicurezza deteriorato, con prospettive per il futuro che non possono essere positive“. Con queste parole il ministro della difesa italiano Guidoha aperto i lavori del G7 di, riferendosi alle attuali crisi mondiali. Oggi nel capoluogo campano hanno partecipato all’inmolti ministri della difesa dei Paesi occidentali.