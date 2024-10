F1 pagelle qualifiche sprint GP Stati Uniti | Verstappen torna protagonista ad Austin

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Maxcolleziona la prima posizione per la griglia di partenza della garadel Gran Premio degli. Sul circuito del COTA, ad, va in scena lo ‘shootout’, l’olandese si mette davanti a tutti, seguito da George Russell e Charles Leclerc. Lando Norris, diretto inseguitore dello scudiero della Red Bull, è quarto.: 10 Giro perfetto per Max, che manda un importante messaggio ea conquistare la prima casella della griglia di partenza. L’olandese si lancia tra gli ultimi in Q3, collezionando il miglior giro della sessione negli ultimi attimi disponibili in pista. RUSSELL: 9.5 George Russell firma un ottimo giro, concludendo in seconda posizione la qualifica per la gara. Tra il numero 63 e l’olandese ci sono solamente dodici millesimi, con la Mercedes che può dirsi soddisfatta del risultato ottenuto.