F1 GP Austin| Max Verstappen è tornato e conquista la pole per la Sprint

(Di sabato 19 ottobre 2024) Maxad essere il pilota da battere,ndo laposition per ladi sabato sul Circuit of The Americas, mentre il suo rivale in campionato Lando Norris si è accontentato della quarta posizione. L’olandese ha battuto di misura George Russell, piazzandosi al primo posto, registrando un tempo sul giro di 1m 32.833s nel suo ultimo tentativo della sessione, mentre Charles Leclerc della Ferrari si è piazzato in terza posizione davanti a Norris. Formula 1 oggi in pista per il GP Usa 2024:inadnella garain programma alle 20:00. A mezzanotte iniziano le qualifiche che determineranno laper la gara di domani.