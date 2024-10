Espulsione per cittadino pachistano dopo minacce a una prostituta a Bolzano (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza è avvenuto a Bolzano, dove un uomo di origine pachistana è stato arrestato dopo aver minacciato una prostituta armato di coltello. L’ala di sicurezza pubblica è intervenuta prontamente, mentre le autorità hanno già predisposto l’Espulsione del soggetto, un provvedimento accolto con favore dalla comunità. La vicenda, svoltasi in via Capri, ha destato all’erta tra i residenti e sottolinea il tema della sicurezza urbana e della protezione delle fasce più vulnerabili. La dinamica dell’episodio Il fatto si è consumato nei pressi di un appartamento alquanto affollato in cui vivevano due donne brasiliane, rispettivamente di 57 e 33 anni, le quali erano giunte da poco a Bolzano per esercitare l’attività di prostituzione. Gaeta.it - Espulsione per cittadino pachistano dopo minacce a una prostituta a Bolzano Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza è avvenuto a, dove un uomo di origine pachistana è stato arrestatoaver minacciato unaarmato di coltello. L’ala di sicurezza pubblica è intervenuta prontamente, mentre le autorità hanno già predisposto l’del soggetto, un provvedimento accolto con favore dalla comunità. La vicenda, svoltasi in via Capri, ha destato all’erta tra i residenti e sottolinea il tema della sicurezza urbana e della protezione delle fasce più vulnerabili. La dinamica dell’episodio Il fatto si è consumato nei pressi di un appartamento alquanto affollato in cui vivevano due donne brasiliane, rispettivamente di 57 e 33 anni, le quali erano giunte da poco aper esercitare l’attività di prostituzione.

