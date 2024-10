Ilfattoquotidiano.it - “E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano”: il racconto e l’analisi di Pablo Trincia in un podcast

(Di sabato 19 ottobre 2024) “E poi il– Ildi” è il nuovooriginale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Chora Media, firmato da. “Sono le 16.49 del 18 gennaio 2017, quando una valanga travolge l’hotela Farindola, in Abruzzo, radendolo al suolo e uccidendo 29 delle 40 persone che si trovavano al suo interno, intrappolate per ore, tra neve e detriti”, così ilinizia ildel. Otto puntate disponibili sul sito skytg24.it e su tutte le principali piattaforme di streaming. A fine novembre è poi attesa la docuserie Sky Original dedicata aldie sempre narrata datorna con una nuova storia, raccontando una grande tragedia collettiva: la valanga che ha mietuto più vittime nella storia del nostro Appennino e la seconda piùsa in Europa.