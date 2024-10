Dominio Martin in Australia, pole e poi vittoria nella sprint (Di sabato 19 ottobre 2024) PHILLIP ISLAND (Australia) (ITALPRESS) – Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) protagonista assoluto del sabato di Phillip Island. Lo spagnolo prima fa la pole position e poi stravince la sprint Race del Gran Premio dell’Australia, mettendo in luce un passo gara mostruoso. Martin centra la settima pole stagionale col tempo di 1’27?296, guadagnandosi il diritto di scattare davanti a tutti anche nella gara di domani. Affiancato in prima fila da Marc Marquez (Ducati Gresini, +0?594) e Maverick Vinales (Aprilia, +0?695) e con Pecco Bagnaia leggermente attardato – quinto tempo per il due volte campione del mondo, più lento di 1?182) -, Martin domina la sprint chiudendo davanti allo stesso Marquez, secondo nonostante la partenza sbagliata. Il podio viene completato da Enea Bastianini (Ducati), solo quarto Bagnaia che nella classifica iridata scivola ora a -16 dallo spagnolo della Pramac. Unlimitednews.it - Dominio Martin in Australia, pole e poi vittoria nella sprint Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) PHILLIP ISLAND () (ITALPRESS) – Jorge(Ducati Prima Pramac) protagonista assoluto del sabato di Phillip Island. Lo spagnolo prima fa laposition e poi stravince laRace del Gran Premio dell’, mettendo in luce un passo gara mostruoso.centra la settimastagionale col tempo di 1’27?296, guadagnandosi il diritto di scattare davanti a tutti anchegara di domani. Affiancato in prima fila da Marc Marquez (Ducati Gresini, +0?594) e Maverick Vinales (Aprilia, +0?695) e con Pecco Bagnaia leggermente attardato – quinto tempo per il due volte campione del mondo, più lento di 1?182) -,domina lachiudendo davanti allo stesso Marquez, secondo nonostante la partenza sbagliata. Il podio viene completato da Enea Bastianini (Ducati), solo quarto Bagnaia checlassifica iridata scivola ora a -16 dallo spagnolo della Pramac.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Martin vince la Sprint in Australia - Marquez e Bastianini sul podio : Bagnaia a -16 - Il Gran Premio d'Australia inizia sotto il segno di Jorge Martin. Oggi, sabato 19 ottobre, lo spagnolo del team Pramac, che scattava dalla pole, ha vinto dominando la Sprint Race, caratterizzata dal forte vento, a Phillip Island. Soltanto quarto Pecco Bagnaia che perde altri 6 punti nei... (Today.it)

MotoGP - GP Australia 2024 : risultati qualifiche e griglia di partenza - Martin in pole - Seconda fila per Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia insieme a Raul Fernandez, mentre in settima posizione troviamo Franco Morbidelli, che ha preceduto l’altro Marquez e Alex Rins. Raul Fernandez (Esp) Aprilia 1’28?498 TERZA FILA 7. In archivio le qualifiche del GP di d’Australia 2024 di MotoGP: ecco i risultati e la griglia di partenza. (Sportface.it)

MotoGp | Martin domina la Sprint in Australia davanti a Marquez e Bastianini - Forte vento e nubi dominanti nel corso dei 13 giri. Dopo tre giri è Pecco a rompere gli indugi, occupando la seconda posizione. Quarto posto per Francesco Bagnaia, che cede 6 punti a Martin nella lotta per il titolo e ora si trova staccato di 16 punti dal leader della classifica. Jorge tenta subito di scappare e prende margine su Bezzecchi e Bagnaia, che guidano il gruppo degli inseguitori. (Metropolitanmagazine.it)