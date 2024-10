Quifinanza.it - Disney+ aumenta i prezzi degli abbonamenti, quanto costa lo streaming in Italia

(Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo Netflix, ancheha annunciato che aumenterà idelle proprie offerte per accedere alla piattaformaproprietaria del colosso dell’intrattenimento mondiale. Il 2024 è un anno di crescita deiper questo settore, sempre più competitivo e con necessità di crescita che non sono supportate da un numero adeguato di clienti. Difficilmente ormai è possibile sottoscrivere tutti gliche permettano di avere accesso a ogni piattaforma disponibile. Il costo di mantenere questo tipo di offerta è diventato insostenibile per molte famigliene. Anchedopo Netflix La piattaforma didi contenuti di intrattenimentohato i suoidi listino per molte offerte disponibili in. Una scelta che segue quella del concorrente Netflix, che ha fatto lo stesso pochi giorni prima.