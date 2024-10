Diluvio a Catania, il video del motociclista trascinato in via Etnea dalla furia dell'acqua: salvato da una donna (Di sabato 19 ottobre 2024) Arriva la pioggia a Catania e le vie che attraversano la città, da nord a sud, si trasformano in fiumi alimentati anche dall’acqua piovana che arriva dai paesi dell’Etna. Come via Etnea, percorsa da un fiume piena, con l'acqua sopra i marciapiedi e uno scooter che galleggia e "viaggia" verso piazza Duomo. embedpost id="1941663" Poco dietro il suo proprietario, con il casco, che viene trasportato Feedpress.me - Diluvio a Catania, il video del motociclista trascinato in via Etnea dalla furia dell'acqua: salvato da una donna Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 19 ottobre 2024) Arriva la pioggia ae le vie che attraversano la città, da nord a sud, si trasformano in fiumi alimentati anche dall’piovana che arriva dai paesi’Etna. Come via, percorsa da un fiume piena, con l'sopra i marciapiedi e uno scooter che galleggia e "viaggia" verso piazza Duomo. embedpost id="1941663" Poco dietro il suo proprietario, con il casco, che viene trasportato

