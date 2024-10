Napolipiu.com - De Zerbi come Maradona: “Chi decide non sa cosa significhi giocare”

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’appello di Deai vertici del calcio mondiale Roberto Denon ha peli sulla lingua quando si parla dei vertici del calcio mondiale. L’attuale allenatore del Marsiglia, intervenuto nella trasmissione “Dodicesimo in campo” su Seilatv, ha espresso il suo disappunto su chi prende le decisioni nel mondo del calcio, riprendendo una storica dichiarazione di Diego Armando. La frase dia cui si riferisce Derisale ai tempi in cui il Pibe de Oro denunciava apertamente la gestione delle istituzioni calcistiche, accusando chi stava ai vertici di non conoscere veramente il sacrificio e il valore del gioco sul campo. Deha voluto richiamare proprio questa protesta: “Sono innamorato di questo sport anche se non mi piace che ai vertici ci siano persone che prendono decisioni senza sapereallenare o. Lo dicevae aveva ragione“.