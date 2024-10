Dario Argento e Daria Nicolodi, chi sono i genitori di Asia Argento: “Li ho perdonati” (Di sabato 19 ottobre 2024) Asia Argento ha raccontato spesso il suo rapporto con i genitori Dario Argento e Daria Nicolodi. “Penso che mio padre abbia fatto del suo meglio. Mi sono perdonata anche io, perché non ero una figlia perfetta. Bisogna lasciare andare ad un certo punto e accettare quello che non si può cambiare”. L’attrice rivela di aver ‘rivisto’ sua madre dopo la sua morte: “Ho sognato una volta mia madre, prima di diventare sobria. I sogni sono il subconscio che lava i panni, quindi non mi soffermo a interpretare, neppure la vita. Ci sono tantissimi segni, cosiddette coincidenze ma la vita è fatta di cose magiche che non bisogna spiegarsi troppo”. Metropolitanmagazine.it - Dario Argento e Daria Nicolodi, chi sono i genitori di Asia Argento: “Li ho perdonati” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 19 ottobre 2024)ha raccontato spesso il suo rapporto con i. “Penso che mio padre abbia fatto del suo meglio. Miperdonata anche io, perché non ero una figlia perfetta. Bisogna lasciare andare ad un certo punto e accettare quello che non si può cambiare”. L’attrice rivela di aver ‘rivisto’ sua madre dopo la sua morte: “Ho sognato una volta mia madre, prima di diventare sobria. I sogniil subconscio che lava i panni, quindi non mi soffermo a interpretare, neppure la vita. Citantissimi segni, cosiddette coincidenze ma la vita è fatta di cose magiche che non bisogna spiegarsi troppo”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mister Movie | Dario Argento in Agatha All Along? L’Easter Egg dell’Episodio 6 lo rende omaggio - Dimostra come i creatori della serie siano attenti ai dettagli e come abbiano voluto inserire un omaggio a uno dei maestri del genere. . L’omaggio ad Argento in “Agatha: All Along” è un tocco inaspettato ma molto apprezzato dai fan del cinema horror. Tenebre, Profondo Rosso e Phenomena sono solo alcuni dei suoi cult movie che hanno influenzato generazioni di cineasti. (Mistermovie.it)

FIPILI Horror Festival 2024 al via oggi con Opera di Dario Argento - ospite lo sceneggiatore Franco Ferrini - Ferrini, co-autore di ben nove titoli di Dario Argento, da Phenomena del 1984 a Occhiali neri del 2022, incontrerà il pubblico per parlare della sua lunga carriera e per introdurre il film di apertura, Opera (1987) di Dario Argento, in versione rimasterizzata. Cristina Marsillach, protagonista di Opera, interpreta Betty, una cantante esordiente chiamata a …. (Movieplayer.it)

Dario Argento - i fotogrammi di Suspiria - Profondo Rosso e Tenebre riletti dai dipinti di Luca Musk - Come ha scritto Giovanni Gifuni, si tratta di un percorso assolutamente originale dove Musk “seleziona con grande cura alcuni fotogrammi dei film argentiani che poi rielabora sapientemente ricavandone opere di indubbia suggestione: la fedeltà al fotogramma di partenza è assolutamente mantenuta, ma al tempo stesso viene operato quel minimo scarto che genera un risultato finale ancora più ... (Ilfattoquotidiano.it)