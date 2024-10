Ciclismo su pista, Consonni da medaglia nell’Omnium ai Mondiali. Vece in finale nel Time Trial (Di sabato 19 ottobre 2024) La quarta giornata dei Mondiali di Ciclismo su pista a Ballerup, in Danimarca, è iniziata in maniera positiva per i colori azzurri. In avvio è arrivata subito la qualificazione alla finale del Time Trial per un’ottima Miriam Vece, che ha concluso la qualificazione al sesto posto con il tempo di 33”355, staccata di poco più di tre decimi dalla russa Iana Burlakova, che ha stabilito il miglior crono con 33?002. La lombarda proverà a lottare per una medaglia, anche se per il podio, oltre alla leader, sembrano essere accreditate le britanniche Sophie Capewell, Katy Marchant ed Emma Finucane, rispettivamente seconda, terza e quarta. Chi può assolutamente sognare una medaglia è Simone Consonni, che, dopo due prove, si trova al secondo posto della classifica dell’Omnium maschile. Oasport.it - Ciclismo su pista, Consonni da medaglia nell’Omnium ai Mondiali. Vece in finale nel Time Trial Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La quarta giornata deidisua Ballerup, in Danimarca, è iniziata in maniera positiva per i colori azzurri. In avvio è arrivata subito la qualificazione alladelper un’ottima Miriam, che ha concluso la qualificazione al sesto posto con il tempo di 33”355, staccata di poco più di tre decimi dalla russa Iana Burlakova, che ha stabilito il miglior crono con 33?002. La lombarda proverà a lottare per una, anche se per il podio, oltre alla leader, sembrano essere accreditate le britanniche Sophie Capewell, Katy Marchant ed Emma Finucane, rispettivamente seconda, terza e quarta. Chi può assolutamente sognare unaè Simone, che, dopo due prove, si trova al secondo posto della classifica dell’Omnium maschile.

