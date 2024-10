Ciclismo: Consonni argento ai mondiali di pista: "E' sempre una medaglia ma volevo la maglia" (Di sabato 19 ottobre 2024) «E' sempre un argento in una disciplina olimpica a un Mondiale, ho già medaglie nell’Omnium sia a livello mondiale che europeo, oggi volevo la maglia (la medaglia d’oro, ndr)». Così Simone Consonni subito dopo aver conquistato l’argento ai Campionati mondiali di Ciclismo su pista nell’Omnium. Il 30enne corridore bergamasco, tre medaglie olimpiche in bacheca (le ultime due a Parigi 2024, Feedpress.me - Ciclismo: Consonni argento ai mondiali di pista: "E' sempre una medaglia ma volevo la maglia" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 19 ottobre 2024) «E'unin una disciplina olimpica a un Mondiale, ho già medaglie nell’Omnium sia a livello mondiale che europeo, oggila(lad’oro, ndr)». Così Simonesubito dopo aver conquistato l’ai Campionatidisunell’Omnium. Il 30enne corridore bergamasco, tre medaglie olimpiche in bacheca (le ultime due a Parigi 2024,

Ciclismo su pista - Simone Consonni argento ai Mondiali. Quinta la Madison femminile - Vece settima nei 500 metri - Bronzo per Bryony Botha che batte Franziska Brausse nella gara valida per il terzo posto. Se la prende Simone Consonni nell’Omnium, autore di una gara sempre costante e chiusa con l’argento alle spalle del belga Lindsay De Vylder e davanti all’olandese Yanne Dorenbos, in testa prima della corsa a punti. (Oasport.it)