Calciomercato.it - Bufera Var dopo Juventus-Lazio: “Class action per abolirlo”

(Di sabato 19 ottobre 2024)con il direttore sportivo biancoceleste Fabiani che protesta contro il VAR: ”È il male del calcio” Furiosa lala sconfitta in casa della. I biancoceleste protestano per alcune decisioni arbitrali e il direttore sportivo Fabiani si scaglia a ‘Sky’ contro il VAR. Fabiani (LaPresse) – Calciomercato.itDOUGLAS COSTA – “Quello che il movimento del calcio chiede è l’uniformità dei giudizi. Douglas dà un pugno a Patric non vede, non interviene. Lo stesso Douglas entra con il piede a martello su Rovella, ma il Var non interviene. Interviene però sull’episodio dell’espulsione, dove l’arbitro va assolto perché ci aveva visto bene in campo. Non poteva vedere il pugno, ma il Var non è intervenuto.