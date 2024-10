Braccialetto elettronico non funziona, 56 soffocata in un parcheggio a Civitavecchia: fermato l'ex denunciato (Di sabato 19 ottobre 2024) Nuovo caso di femminicidio: una donna è stata strangolata a Civitavecchia dall'ex, uno stalker denunciato e con Braccialetto elettronico Notizie.virgilio.it - Braccialetto elettronico non funziona, 56 soffocata in un parcheggio a Civitavecchia: fermato l'ex denunciato Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nuovo caso di femminicidio: una donna è stata strangolata adall'ex, uno stalkere con

