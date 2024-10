Arrestato un giovane a Bari per violenza sessuale su minorenne: ecco i dettagli dell’accaduto (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La cronaca di Bari è sconvolta da un grave episodio di violenza, che ha visto coinvolto un ragazzo di 22 anni, Arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 16 anni. L’incidente è avvenuto la sera del 6 luglio 2023 nel quartiere di Ceglie del Campo. Le autorità hanno avviato un’inchiesta approfondita a seguito della denuncia dei genitori della vittima, che hanno appreso della vicenda da altre fonti. Le dinamiche dell’incidente avvenuto a Ceglie del Campo Secondo quanto emerso dalle indagini, la giovane è stata trasportata in un casolare abbandonato dell’area da un ex fidanzato, che era ancora minorenne, e dal 22enne Arrestato. Una volta giunti sul posto, il minorenne ha lasciato il luogo, permettendo così all’altro giovane di avvicinarsi alla ragazza. Gaeta.it - Arrestato un giovane a Bari per violenza sessuale su minorenne: ecco i dettagli dell’accaduto Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La cronaca diè sconvolta da un grave episodio di, che ha visto coinvolto un ragazzo di 22 anni,dalla Polizia di Stato con l’accusa dinei confronti di una ragazza di 16 anni. L’incidente è avvenuto la sera del 6 luglio 2023 nel quartiere di Ceglie del Campo. Le autorità hanno avviato un’inchiesta approfondita a seguito della denuncia dei genitori della vittima, che hanno appreso della vicenda da altre fonti. Le dinamiche dell’incidente avvenuto a Ceglie del Campo Secondo quanto emerso dalle indagini, laè stata trasportata in un casolare abbandonato dell’area da un ex fidanzato, che era ancora, e dal 22enne. Una volta giunti sul posto, ilha lasciato il luogo, permettendo così all’altrodi avvicinarsi alla ragazza.

