Metropolitanmagazine.it - Aperta ufficialmente la stagione degli anfibi: tre rimedi per non soffrire troppo

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Autunno vuol dire: continua la brat era dei nostri look con le scarpe più versatili del west. C’è chi sfida le altissime temperature e li indossa anche in estate, ma con le piogge e l’arrivo dell’inverno è finalmente arrivato quel momento di farli uscire dall’armadio. Danno sempre quel tocco un po’ grunge ma anche coquette, poiché versatili e declinabili a ogni occasione. Questo perché si tratta di una via di mezzo tra uno stivale e una sneaker. Ma se di vera pelle, o particolarmente rigidi, possono essere dolorosi i primi giorni. Comeare al dolore da? Tre trucchetti infallibili Una delle prime cose da fare è essere onesti con se stessi: se fino a ieri indossavamo solo sandali aperti, e abbiamo i talloni idratati dalle pedicure e esfoliati dalla sabbia, è inutile cercare di infilarsi un paio di scarpe rigide e chiuse.